خلت صالات مطار الملك عبدالعزيز بجدة من المسافرين والقادمين عبر صالته الجنوبية والمخصصة للطيران التجاري الداخلي، والذي شهد خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا في عدد الحجوزات للوجهات الداخلية.

ورصدت عدسة «عكاظ» حركة المسافرين والقادمين في الصالة الجنوبية، فيما جالت بأروقته الخالية من الرواد، في الوقت الذي قررت به المملكة واستكمالًا لإجراءاتها الوقائية والاحترازية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

إثر تلك القرارات فضل العديد من المواطنين والمقيمين اللجوء إلى العزل الصحي داخل المنازل وعدم السفر، فيما تم إغلاق صالات القدوم الدولية بعد قرار إيقاف الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين.