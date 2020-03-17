أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن تأجيل الجمعية العمومية العادية السادسة عشرة، والذي كان مقرراً له أن يكون في 31 مارس 2020 في الرياض، حتى إشعار آخر.

ونوهت إلى أن التأجيل يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فايروس «كورونا» الجديد.

وسارعت الهيئة بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، تماشياً مع الخطوات الإيجابية التي تقوم بها أجهزة الدولة للحد من انتشار «كورونا»، إذ قررت وقف استقبال المراجعين في مقرها، وانتقال كافة خدماتها إلى منصات الخدمات الإلكترونية إضافة لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار خططها الإستراتيجية أتاحت العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلال منصاتها الرقمية، مشيرةً إلى أن تلك الخدمات تتمثل في الاعتماد المهني، وتجديد العضوية، وإصدار وتجديد التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، والاستفسار عن الخدمات والمعاملات، وطلبات الاستقدام، تدقيق وطباعة الشهادات، والتسجيل في الدورات، وإصدار واستلام الوثائق.