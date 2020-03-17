وجه أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، كافة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين وبذل الجهود لتنفيذ كل التعليمات والقرارات التي اتخذتها الدولة والتدابير الوقائية لمواجهات فايروس «كورونا».

وشدد على أمانة المنطقة والجهات الأمنية بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، موجها فرع وزارة التجارة بمتابعة الأسواق وتوفر كافة السلع وعدم رفع الأسعار، مشيداً بالجهود التي يبذلها منسوبو الشؤون الصحية بالمنطقة.

وأكد الأمير فهد بن سلطان على وكيل إمارة المنطقة على مواصلة العمل والرفع من مستوى التنسيق بين الجميع بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين ومنها تعزيز الخدمات التقنية التي يستطيع المواطن والمقيم الاستفادة منها من منزله.