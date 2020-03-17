شرعت أمانة الرياض اليوم (الثلاثاء) في توزيع معقم أنتجته في مختبراتها المركزية مجانًا على سكان العاصمة في ٢٥ موقعًا شملت الإشارات المرورية وعددًا من الجهات الحكومية، في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فايروس «كورونا» المستجد.

وأشارت الأمانة إلى أن مبادرتها في إتاحة المعقم لسكان المدينة يأتي ضمن توجيهات القيادة بالاهتمام بالمواطن والمقيم، وبمتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، استشعاراً بضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار ايروس كورونا، وإيمانًا منها بأهمية المساهمة لوقاية المجتمع من الوباء، ورفع مستوى الوعي بتعقيم اليدين تماشيًا مع الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة.

وجندت الأمانة عدداً من الأشخاص لتوزيع المعقم بالمجان، منوهة إلى أنها ستستمر في توزيعه خلال الأيام القادمة، لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة وبما يتوافق مع طاقتها الإنتاجية.