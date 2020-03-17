باشرت الأجهزة المعنية في جدة حالة لفتاة في حي السلامة أثارت الهلع بتصرفاتها في شارع عبدالرحمن السديري، ما استدعى إبلاغ عمليات الأمن التي باشرت الحالة برفقة الهلال الأحمر.

وكشفت المعاينة على الفتاة (من جنسية عربية) أنها تعاني من مرض نفسي، فيما أكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أبو زيد مباشرة حالة الفتاة التي اتضح أنها تعاني من حالة نفسية وتمت معاينتها وتقرر عدم حاجتها لنقلها إلى مستشفى وتسلمتها دوريات الأمن في الموقع.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي أظهرت مقطع فيديو قام بتوثيقه شخص ظهرت فيه الفتاة في حالة غير طبيعية، فيما حذر المحامي والمستشار القانوني سيف بن أحمد الحكمي من إثارة الهلع والخوف وسوء التصرف بمثل هذه المقاطع التي قد تورط من قام بتسجيلها بمخالفتين؛ الأولى لنظام الجرائم االمعلوماتية، والأخرى لنظام الذوق العام، إضافة إلى الحق الخاص للفتاة التي تم تصويرها والتشهير بها، وهو ما وقع به، وكان من الأجدى تسليمه لجهات الاختصاص دون نشره.