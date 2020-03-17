أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن مبادرة البنك الأهلي التجاري «لا لطباعة الإيصال» التي يتم من خلالها توجيه ريع ما يتم توفيره نتيجة عدم طباعة إيصالات معاملات أجهزة الصراف الآلية التابعة للبنك لمدة عام كامل لصالح خدمات الجمعية المتخصصة، تُعد أنموذجاً لتكامل الجهود والتعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الوطنية من ناحية ومؤسسات العمل الخيري من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن دور المؤسسات التجارية والمالية والصناعية في مسيرة التنمية الوطنية تجاوز المحور الاقتصادي إلى آفاق أرحب تشمل تنمية المجتمع، وتلبية احتياجاته الاجتماعية جنباً إلى جنب مع جهود الدولة.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لرئيس مجلس إدارة البنك سعيد الغامدي وأعضاء المجلس ومنسوبي البنك لتفاعلهم الإيجابي مع رسالة الجمعية خصوصاً، وبرامج العمل الخيري بوجه عام، مبيناً أن وعي المواطنين والمقيمين وتفهمهم لأهمية وجدوى برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري يمثل ضمانة نجاح لمثل تلك المبادرات وتحقيق أهدافها.

يشار إلى أن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تقدم خدمات علاجية وتعليمية وتأهيلية لنحو 5000 طفل عبر مراكزها الـ11 في مختلف مناطق المملكة، حيث تمكنت العام الماضي بفضل من الله ثم بدعم الدولة والمؤسسات والأفراد من دمج نحو 187 طفلاً في مدارس التعليم العام، يضاف إلى ذلك استفادة أكثر من 85 طفلاً وطفلة تخرجوا وتم تحويلهم إلى مراكز ومعاهد أخرى.