حذرت وزارة الصحة السعودية من التجمعات، كونها فرصة خصبة لانتقال العدوى، مشددة على أن خطر الشائعات أكبر من خطر تفشي الفايروس، وتبث رعبا غير مبرر.وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد عبدالعالي، في مؤتمر صحفي، أمس (الثلاثاء)، ارتباط 106 حالات بالسفر خارج المملكة، قدموا من نحو 20 دولة.وقال المتحدث: «لم نرصد حالات في المدارس»، مشيرا إلى أن جهود احتواء الفايروس مستمرة، إذ تم فحص أكثر من 700 ألف شخص عند منافذ المملكة المختلفة، مطمئنا بأن حالة المصابين بالفايروس مستقرة عدا حالة واحدة.وجدد عبدالعالي التأكيد على أن كل ما يتم تداوله من مقاطع صوتية أو مرئية عن حالات إصابة بالفايروس الجديد في المملكة ولم يعلن عنها عبر الوزارة هي مقاطع غير صحيحة ونحذر من تداولها.ودعا إلى عدم تداول الشائعات، والتواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسار عن الفايروس.