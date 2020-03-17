تفاعل برنامج سلام للتواصل الحضاري مع الإجراءات الأخيرة المقررة من وزارة الصحة السعودية، من خلال تحويل الجلسات الرئيسية للبرنامج والتي يستفيد منها 60 شابا وشابة ممن قبلوا في شهر فبراير الماضي، للمساهمة بالوقاية من فايروس كورونا.

ويتلقى المشاركون ساعاتهم المحددة «عن بعد» عبر شاشة «البلاك بورد» بالتعاون مع الجامعة السعودية الإلكترونية، من منطلق دورها في دعم المنصة التعليمية،حيث يعد «بلاك بورد» من نظم إدارة التعلم الإلكتروني المتكاملة، يتيح بيئة تعلّم آمنة ويقدم المعلمون محاضراتهم من خلال إضافة الوسائط المتعددة (نص، صور، صوت، فيديو، رسوم)، ويتواصلون في ما بينهم عبر أدوات الاتصال المتعددة.

ويضم برنامج سلام للتواصل الحضاري 60 شابا وشابة وعلى مدى ثلاثة أشهر، بواقع 13 أسبوعا، حيث يتم تدريبهم على برامج التواصل العالمي.

ويتلقى المتدربون تأهيلاً عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات التدريبية التي تنمي لدى المشاركين أبرز المهارات والاتجاهات المناسبة في التواصل الحضاري وعلى مختلف الأصعدة، وحلقات نقاش وورش عمل تهدف إلى تمكينهم من المعرفة العلمية بأبرز القضايا والتحديات المتصلة بالمملكة.

ويتضمن البرنامج توفير مكتبة تهدف إلى تهيئة المشارك للاستفادة من ذوي الخبرة في المشاركات الدولية بصورة فعالة ومباشرة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لاطلاعهم على حقيقة جهود ومنجزات المملكة الحضارية ولقاءات التواصل بهدف تحقيق المعرفة والتعارف بأبعاد التنوع والمشتركات الإنسانية بين أبناء الثقافات الأخرى.

ووعد البرنامج المشاركين باستكمال الزيارات الميدانية وورش العمل التي تتطلب تفاعلاً وحضوراً من المشاركين حالما يحين الوقت المناسب لذلك.