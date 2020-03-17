وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 4.300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 25.800 فرد.



كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 50 خيمة و200 بطانية للنازحين من الجوف إلى مخيم الركزة بمحافظة مأرب، استفادت منها 50 أسرة نازحة.



وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.