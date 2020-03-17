سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الثلاثاء)، سبعة إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، أن جميع الحالات السبع الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعهم مواطنون كويتيون ، مشيرًا إلى أن هنالك أربعة حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، أن جميع الحالات السبع الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعهم مواطنون كويتيون ، مشيرًا إلى أن هنالك أربعة حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.