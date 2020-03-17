أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موظفي الجهات الحكومية سيقومون بمهماتهم باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، خلال فترة تعليق الحضور التي تمتد لـ16 يوما اعتبارا من أمس الأول (الأحد)، وذلك تماشيا مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا في المملكة، لافتة إلى أن الموظفين سيؤدون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقرات العمل.وبينت أنه يجب الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات «WWW.CIO.GOV.SA».ولفتت إلى أن حضور الموظفين ممن تتطلب مهمات عملهم الوجود في مقرات العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها. وأشارت إلى أهمية تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الإنترنت: «www.mlsd.gov.sa»، ومنصة مسار «masar.sa».