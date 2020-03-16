أعلنت شركة المياه الوطنية إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة بداية من يوم غد الثلاثاء، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.وأوضحت الشركة في بيانها أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.وأكدت الشركة استمرارها في تقديم الخدمات ومعالجة البلاغات لجميع عملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين، وخدمتهم عن بعد وفقاً للظروف الراهنة، واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة، والبعد عن التجمعات.