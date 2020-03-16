أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفايروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19).وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا، وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف.وأضافت الوزارة أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب، وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان.وذكرت الوزارة أن هناك 4 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض.كما أن هناك 4 حالات أخرى مصابة بفايروس «كورونا» الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة.وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية.وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، تعافت منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.