أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين) عدم صحة ما تم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها مسبقاً.

وفي التفاصيل، فقد دعت الوزارة، منشآت القطاع الخاص، إلى الالتزام بتطبيق عدد من الإجراءات بمنح إجازة مرضية إجبارية لمدة 14 يوماً لا تحسب من رصيد الإجازات لعدد من الفئات، وكذلك الحجر المنزلي لمدة مماثلة للعائدين من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة فايروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، وفقاً لقرار اللجنة المشكلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض، مؤكدة على جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بتطبيق ما يلي:

أولًا: منح إجازة مرضية إجبارية مدتها (14) يوماً على أن لا تحسب من رصيد الإجازات للفئات الآتية: المرأة الحامل، من يعاني من الأمراض التنفسية، لمن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، لمن يعانون من الأمراض المزمنة.

ثانياً: تطبيق الحجر المنزلي لمدة (14) يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر.

ثالثاً: إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفايروس فوراً إلى الرعاية الطبية.

وبينت الوزارة في بيانها أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 الموافق 15 مارس 2020 فإنه سيتم اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وتهيب الوزارة بأصحاب المنشآت للالتزام بهذه القرارات، وترحب الوزارة بأي ملاحظات او بلاغات من خلال تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم «19911» أو من خلال حسابات الوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.