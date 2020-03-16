دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجهات الحكومية، إلا الالتزام بتحقيق المصلحة العامة وانتظام سير العمل، حرصا من الوزارة على استمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية دون تأخير خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ذلك يأتي تماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، ومن ذلك تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً اعتبارا من تاريخ 1441/7/21 عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم.

وأهابت «الموارد البشرية» بالجهات الحكومية الالتزام بالآتي:

أولاً: استمرار قيام الجهات الحكومية بمهماتها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقرات العمل، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (WWW.CIO.GOV.SA).

ثانياً: يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهمات عملهم الحضور لمقرات العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

ثالثاً: تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الإنترنت (www.mlsd.gov.sa) ومنصة مسار (masar.sa).