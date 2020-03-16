عقد مركز القيادة والتحكم بصحة مكة المكرمة اجتماعه اليومي بقياديي الصحة؛ لمواجهة فايروس كورونا الجديد، من خلال «الاتصال المرئي عن بعد» عبر الشاشات الإلكترونية، بقيادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وذكرت صحة مكة المكرمة أنها أوقفت الاجتماعات الحضورية لمقر غرفة القيادة والتحكم، وقدمت الاجتماع اليومي بقياداتها عبر الشاشات الإلكترونية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية وفقاً للتعليمات الوقائية التي تتبعها المملكة العربية السعودية عموماً ووزارة الصحة على وجه الخصوص للحد من انتشار وتفشي العدوى بين أفراد المجتمع، من خلال التجمعات والمناسبات التي توجد بها الحشود البشرية.

وحضر الاجتماع المرئي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور دلشد علي، وجميع قياديي صحة مكة المكرمة ومديري المستشفيات والإدارات المعنية بصحة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.