بدأت أكثر من 850 مزرعة للورد الطائفي في قطاف أول محصولها، بعدما بدأ الموسم في الطائف الأسبوع الماضي، وفاح شذا أكثر من 500 مليون وردة يتم قطفها في موسم الورد الطائفي من حقول الورد في أعالي الهدا والشفا وبلاد طويرق، استبشارا بإنتاج غزير ووفير هذا الموسم.

وبدأ عدد كبير من ملاك وأصحاب المزارع القطفة الأولى التي تعد مميزة لما تتمتع به من جمال أخاذ وعبير فواح، وشوهدت كميات كبيرة من أنواع الورد المختلفة تم قطفها ليتم نقلها إلى معامل تقطير الورد بالمحافظة، ونقلها بعد ذلك للأسواق التي تتنافس على إنتاج أفضل أنواع العطور.

وأوضح لـ«عكاظ» سالم بن مشيهيب صاحب إحدى مزارع الورد الطائفي، أن بوادر الإنتاج هذا العام تبشر بإنتاج وفير؛ لما تهيأ للطائف من مقومات ساعدت على ذلك، منها اعتدال الأجواء وتجنب موجات الصقيع التي حلت العام الماضي على حقول الورد وأتلفت الكثير من المزارع.