شدد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، على أهمية اتباع إرشادات الحجز (العزل) المنزلي، خصوصا لمن قدموا من دول موبوءة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتضمنت إرشادات المركز، إجابات عن استفسارات العزل، والنصائح عند السعال والعطاس، ومراقبة الأعراض، وارتداء الكمامات، والخروج من المنزل، وحماية العائلة.

وجاءت الإرشادات كما يلي:

عزل الشخص عن الآخرين: يجب البقاء في غرفة معينة بعيدا عن الأشخاص الآخرين في المنزل، واستخدام دورة مياه منفصلة قدر الإمكان وعدم الاختلاط مع الحيوانات الأليفة.

السعال والعطاس: استخدام المناديل لتغطية الفم والأنف، والتخلص منها في سلة المهملات، وغسل اليدين فورا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل، أو استخدام مطهر اليدين لمدة 30 ثانية الذي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

مراقبة الأعراض: عند الشعور بالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس، الاتصال مباشرة على 937، وتجنب زيارة مركز صحي أو طوارئ المستشفيات حتى لا تنتقل العدوى للآخرين.

ارتداء قناع الوجه (الكمامة): عند الخروج من المنزل للضرورة (على سبيل المثال عند الذهاب إلى المستشفى)، أو عندما يكون الشخص حول أشخاص آخرين.

الخروج من المنزل أثناء فترة العزل: يجب البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة، وتجنب استخدام المواصلات العامة أو سيارات الأجرة قدر الإمكان

حماية العائلة في المنزل: من خلال تنظيف الأسطح المتكررة اللمس باستخدام المعقمات الكحولية التي تحتوي على الكلور، تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق والأكواب والمناشف والمفارش، تجنب الجلوس مع العائلة خلال فترة العزل، والتأكد من أن المساحات المشتركة في المنزل بها تهوية جيدة مثل مكيف الهواء أو النوافذ المفتوحة