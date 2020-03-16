وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمتابعة تفعيل إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات، ومنع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهى والسماح بخدمات التوصيل.

كما وجه بتفعيل التواصل المرئي مع المحافظات، والإدارات الحكومية، واستقبال طلبات المواطنين بالمنطقة إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية، وذلك حرصاً منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضمنت توجيهاته رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً إلى تعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.