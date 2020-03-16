بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أعلنت المديرية العامة للجوازات، خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها (عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل)، للزائرين الموجودين داخل المملكة، وذلك من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين. وبينت في بيان لها أمس (الأحد) أن التمديد يشمل كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ (180) يوماً، لافتة إلى أنه في حالة تعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية، ضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.وأكدت الجوازات أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة أبشر (أبشر افراد، أبشر أعمال، مقيم).