اكدت موظفة المطعم المعتدى عليها من قبل مواطن بجازان، أنها لن تتنازل عن حقها في القضية، مبينة أنها تعيش في حالة سيئة نتيجة ما تعرضت له من ضرب وإهانة.

وأضافت في حديثها لـ عكاظ، أنها دونت تفاصيل الحادثة للجهات الأمنية، وأنها تتبع كافة الإجراءات لإنصافها.

مشيرة إلى أنها ومنذ الحادثة وهي مبتعدة عن مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب مشاهدة المقطع المتداول، الذي أصابها بأزمة نفسية.

وأضافت أن الحادثة وقعت عندما دخل أحد المواطنين وزوجته للمطعم الذي تعمل فيه، حيث تناولا طعام العشاء وغادرا المطعم، ليعود مرة أخرى للمطعم بمفرده دون زوجته وظل واقفا بالقرب منها، وعند سؤاله عن سبب وقوفه رد عليها بالقول: «أريد طلب طعام» ودخل في موجة ضحك دون توقف.

وقالت: فاجأني بعبارة «أنتي ليش تشتغلين هنا»، إضافة لكلمات وقحة وسب أهلي، متذمرا من موقع عملي الذي أعمل فيه، وبعثر الأشياء التي كانت في موقع الكاشير، ليقوم بعدها بضربي على وجهي وخنقي، وعند معرفته بوجود كاميرا مراقبة في المحل غادر إلى مواقف السيارات، ليتم القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية، ونقله إلى قسم الشرطة.

وبينت أنها تعرضت لضغوط من أجل التنازل، لكنها رفضت.

وأشارت إلى أن الضرب الذي تعرضت له تسبب لها في نزيف دم في إحدى أذنيها، إضافة إلى عينيها وبعض الكدمات، نتيجة قوة الضرب الذي تعرضت له، ما أجبرها على البقاء في البيت وعدم الذهاب للعمل. وأوضحت أنه مضى على عملها في المطعم 5 أشهر، ولديها أسرة مكونة من 7 أفراد تعمل على توفير متطلباتهم.

وكان المتحدث باسم شرطة جازان الرائد نايف حكمي، قد أكد أنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره، لاعتدائه على موظفة في أحد المطاعم بمدينة جيزان، حيث جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.