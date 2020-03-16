وجه وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مساء اليوم رسالة للمواطنين تم بثها عبر حساب وزارة الصحة في تويتر، قال فيها: نعيش تحديا كبيرا، حيث إن فيروس كورونا الجديد ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع، ونحن جزء من هذا العالم، لافتاً النظر إلى أن قيادتنا الحكيمة ولله الحمد قامت بمجموعة من الاحترازات لحماية المواطنين، مشيراً إلى أن التحدي كبير والتعاون مطلوب من الجميع من خلال 4 نقاط مهمة وهي: «تجنب المصافحة بالكامل، وغسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان السلامة خاصةً أن اليدين أكبر ناقل للمرض، وتجنب التجمعات بأنواعها حيث إن التجمعات وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص، وإذا لديك أعراض أو قادم من خارج المملكة فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيداً عمن حولك لمدة 14 يوما لسلامتك وسلامة من تحب».

وقال وزير الصحة: تعاون الجميع مهمة وطنية وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه المهمة، وإننا معكم في مركز اتصال 937، معرباً عن شكره الدائم للجميع على تعاونهم.