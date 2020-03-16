تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فايروس كورونا المستجد، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.

وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة الـ20 التي تترأسها المملكة هذا العام، مؤكداً عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة الـ20 لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، وتخفيف أعبائه الاقتصادية، وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.