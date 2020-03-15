وجه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية ضمن جهود الجامعة للوقاية من فايروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات السماح لأعضاء هيئة التدريس غير المكلفين بمهام إدارية أو لجان إدارية بممارسة مهامهم التعليمية عن طريق منصات التعليم عن بعد دون حضورهم للجامعة، وعلى عمداء الكليات ورؤساء الأقسام متابعة انتظام العملية التعليمية.

وشملت توجيهات مدير الجامعة، عقد جميع اجتماعات الأقسام والمجالس واللجان عن طريق الوسائل الإلكترونية المتوفرة، وإيجاد آلية مناسبة لتوقيع المحاضر، وإجراء مناقشات الرسائل العلمية بالاقتصار على أعضاء اللجنة فقط.

ووجه الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، بتولي عمداء الكليات والعمادات المساندة ومديري الإدارات تنسيق حضور الموظفين بما يسمح بتخفيض أعداد الحاضرين إلى ما نسبته 50% فقط، على أن يمارس الجميع أعمالهم الموكلة إليهم من خلال الأنظمة الإدارية الإلكترونية عن بعد، ويلزم بالحضور للجامعة في حالة تعثر استكمال الإجراءات إلكترونياً، ويستثنى من ذلك، العمداء، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات، والمركز الطبي الجامعي، وإدارة السلامة وحماية البيئة، وإدارة الأمن الجامعي، وإدارة التغذية، وإدارة الصيانة، ومشرفو الوحدات السكنية.

ومن بين الإجراءات الوقائية، منع استقبال المراجعين وتوجيههم إلى استخدام برنامجي «تواصل» و«شامل» الإلكترونيين، ويستثنى من ذلك مراجعو المركز الطبي الجامعي.

وتضمنت التوجيهات أيضاً منع تقديم الوجبات في صالات مطعم الجامعة، على أن تتولى إدارة التغذية توزيع الوجبات الجاهزة المعدة مسبقاً على الطلاب في نقاط توزيع محددة، فيما تتولى إدارة الصيانة والخدمات العامة فتح المساجد وإغلاقها بعد انتهاء الصلوات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات والتنسيق مع عمادة شؤون الطلاب في إقامة صلاة الجمعة في كل المساجد داخل الحرم الجامعي