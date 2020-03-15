ترأس نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، اليوم (الأحد)، بحضور مساعد الوزير الدكتور سعد الفهيد، الاجتماع التنسيقي مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات، لبحث الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، وتطبيق التعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، والإجراءات الخاصة بالخدمات التقنية للمدرسة الافتراضية.

وشدد العاصمي على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بصحة المواطنين والمقيمين، والتوجيه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى للحد من انتشار فايروس كورونا، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة برئاسة وزير الصحة، وتمثيل عدة جهات حكومية.

ونوه نائب وزير التعليم باحترافية الجهات الحكومية في التعامل مع الفايروس، ووعي المجتمع بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المتخذة، ومن ذلك قرار تعليق الدراسة لسلامة الطلاب والطالبات.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بحث الوسائل الوقائية وإجراءات العمل في المدرسة الافتراضية التي تم توفيرها عبر خمسة مسارات (قناة عين، ورابط القناة على اليوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة).