منذ تفشي فايروس كورونا المستجد وانتشاره في عموم إسبانيا وكسر حاجز 6000 آلاف إصابة، جنّدت السفارة السعودية في مدريد طاقمها للتواصل مع المواطنين الذين مازالوا في الأراضي الإسبانية، وتزويدهم بالتعليمات عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر».

السفارة عقب رسائلها السابقة بخصوص إجلاء السعوديين وحتى آخر رحلة غادرت مدريد الجمعة الماضية، توجهت لاستخدام منصة «تويتر» لتزويد المواطنين المقيمين في إسبانيا بآخر ما يتعلق بجهود الحكومة الإسبانية لمكافحة كورونا.

ولم تغفل السفارة نشر تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الإسبانية للتوعية بأهمية اتباع التعليمات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، حاثة جميع المواطنين السعوديين في ⁧‫إسبانيا‬⁩ على تسجيل بيانات جوازات سفرهم عبر الخدمة الإلكترونية «تسجيل جواز السفر» من خلال موقع وزارة الخارجية، وذلك لتسهيل التواصل معهم، عبر الرابط: https://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/serviceDetails.aspx?svc=37.