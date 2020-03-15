علمت «عكاظ» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبت منح خمس حالات من موظفي الدولة إجازة إجبارية، وذلك للتقليل من احتمال الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لتوجيه وزارة الصحة في إجراء وقائي لمنع التفشي المجتمعي.

وتضمن تعميم لـ«الموارد البشرية» أن وزارة الصحة وجهت بضرورة منح إجازة مرضية إجبارية مدتها أسبوعان اعتبارا من اليوم (الأحد) 15 مارس، ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع الموظفين الذين يندرجون ضمن الحالات التالية: «الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة».