وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، البلديات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم، على أن يقتصر تقديم الخدمة فقط بالسيارة أو التوصيل، للوقاية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد

يأتي ذلك في وقت علمت «عكاظ» من مصادرها أن هناك توجيهات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، على أن تتابع وزارة الشؤون البلدية والقروية التنفيذ.

وفي السياق، وجه الحميدي الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فايروس كورونا الجديد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الانشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية.

وألزم التوجيه الأمانة والبلديات التابعة بتوفير المعقمات في كافة المرافق للمحافظة على سلامة الموظفين وإلزام الشركات المتعاقدة مع الأمانة والبلديات بتوفير كمامات ومعقمات وكافة ما يلزم لعمال النظافة احترازياً حفاظا على سلامتهم، إضافة إلى تعليق كافة الدورات الرياضية والبرامج والفعاليات التي تنظمها الأمانة والبلديات، بجانب تنظيم الحملات التوعوية والرقابية على الأنشطة التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، ونشر جهود الأمانة وبلدياتها وخطواتها المسبقة احترازيا للوقاية من تفشي فايروس كورونا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة.