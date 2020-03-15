بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لمحيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لياسين، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لمحيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لياسين، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ماليزيا الشقيق.