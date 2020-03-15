توفي 5 أشخاص، وأصيب آخر بحادث مروري مروع وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) على طريق (بيشة – الرين) بالقرب من مركز عسيلة، إثر اصطدام سيارتين وجها لوجه.

وباشرت دوريات أمن الطرق بمركز عسيلة الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصاب عبر سيارات الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة بيشة حزام القحطاني، أن مستشفى الملك عبدالله استقبل حالة واحدة فقط محولة من مستشفى رنية، وكانت تعاني من كسور بالغة وتم وضعها في العناية المركزة وحالتها مستقرة، فيما ذكر شهود عيان أن سبب الحادث يعود إلى التجاوز الخاطئ وضيق الطريق ومساره الواحد، وأشار أحد أقارب ضحايا الحادث لـ«عكاظ» أن جثامين المتوفين تم نقلهما إلى أحد المستشفيات في محافظة وادي الدواسر.

وشيع أهالي تبالة وشواص 3 من ضحايا الحادث المروري بعد عصر اليوم.

وطالب مواطنون في منطقة عسير وزارة النقل بإيجاد حلول جذرية عاجلة تحقن دماء الأبرياء، ومعالجة المسار الواحد، والتعجل في تنفيذ ازدواجيته، وحمايته بسياج مانع للجمال السائبة.