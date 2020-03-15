قررت النيابة العامة خدمة المراجعين والمستفيدين «عن بُعد» دون الحاجة إلى الحضور لمقرات النيابة العامة لغير منسوبيها ومن تتطلبه أعمالها، إلا حال الاستدعاء الرسمي لذلك.

وأوضحت النيابة اليوم (الأحد) أن ذلك يأتي استشعارا من النيابة العامة بواجبها تجاه المستفيدين والمراجعين، وحرصا على أولوية سلامتهم وصحتهم، وإعمالا للتدابير الوقائية لممانعة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت «النيابة» إلى تلقيها طلبات واستفسارات المراجعين والمستفيدين عن بُعد عبر القنوات التالية:

• الموقع الإلكتروني للنيابة العامة www.pp.gov.sa.

• فاكس وتلفونات الفروع والدوائر الموضحة في منصة النيابة العامة الإلكترونية.

• أيقونة «معكم» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.