وجه أمين منطقة الحدود الشمالية‬⁩، المهندس شمام الشمري، بتعليق نظام (البصمة) بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، والاكتفاء بسجلات الحضور والانصراف حتى إشعار آخر.

وأكدت الأمانة، أن ذلك يأتي حرصاً على السلامة وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

من جهة ثانية، نفذ أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، جولات رقابية على عدد من المطاعم و الصالونات للتأكد من نظافتها وتوفر أدوات التعقيم، مشددا على تطبيق النظام وعدم التهاون مع أي مخالف، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين.

كما وقع الأمين عددا من المخالفات على المخالفين، منها سوء التخزين وعدم النظافة، مؤكداً استمراره بالجولات الميدانية بنفسه.