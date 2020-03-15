أزالت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج صباح اليوم (الأحد) تعديات على أراضٍ عامة بمناطق المطيوي وطريق حراج الغنم القديم، حيث سلمت المواقع لبلدية محافظة أملج بعد الإزالة، التي تقدر مساحتها بـ30 ألف متر مربع.

وأوضحت لجنة التعديات المركزية بمحافظه أملج أنها تطبق الأنظمة والتعليمات وتنفذ الإزالة على ما يردها من قررات إزالة من الجهات المختصة بإصدارها، وتعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبة والمتابعة، وفقا لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية.

ولفتت اللجنة إلى أن من يزيل التعدي الذي أحدثه من تلقاء نفسه سيتم تطبيق الحد الأدنى من الغرامة بحقه لتعاونه.

وأهابت اللجنة بكافة المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد التعديات التي من شأنها تأخير حركة التنمية وإعاقة التخطيط العمراني الحديث بالإبلاغ الفوري عن أي تعدٍ.