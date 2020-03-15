علقت استشارية طب النساء والولادة الدكتورة مها النمر، في حديثها إلى «عكاظ»، على تساؤل البعض عن إمكانية تأجيل التطعيمات الأساسية للأطفال خوفا من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتورة النمر لـ«عكاظ»: إذا كانت التطعيمات المحددة في مواعيدها أساسية للطفل، وهو سليم وليس مصابا بارتفاع الحرارة أو بالرشح، فلا داعي من تأجيلها، إذ إنه لا ضرر في ذلك.

وتسعى وزارة الصحة ضمن جهودها الوقائية من الأمراض، إلى حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن ذلك تشديدها على أهمية التطعيمات الأساسية المحددة في شهادة التطعيمات للأطفال منذ الولادة وحتى دخول الصف الأول الابتدائي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، فإن تطعيمات الأطفال تهدف إلى حماية المجتمع من الأمراض المستهدفة بالتحصين، والحفاظ على خلو المملكة من شلل الأطفال، وإزالة الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، إضافة إلى خفض معدلات بقية الأمراض المستهدفة بالتحصين.

يذكر أن وزارة الصحة، وفي إطار جهودها للحفاظ على صحة الأطفال في المملكة وحمايتهم وفئات المجتمع من الأمراض، أنشأت خدمة «التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال» لتذكير الوالدين بمواعيد التطعيمات الأساسية ضد الأمراض المستهدفة بالتحصين حسب جدول التطعيمات الجديد لوزارة الصحة، حيث يتم إرسال رسالة تذكير بموعد التطعيم على الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني قبل موعد تطعيم الطفل بأسبوع.