أكدت مديرية الشؤون الصحية في منطقة نجران، عدم صحة ما تم تداوله من مقاطع صوتية تناقلها مستخدمون لتطبيق «واتساب» تفيد بتسجيل حالات إصابة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بمنطقة نجران.

وأكدت «صحة نجران» عبر حسابها في «تويتر» أن الحالات المسجلة يتم إعلانها بشكل رسمي من وزارة الصحة، التي تدعو الجميع على الدوام إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت حسابات في مواقع التواصل قد تداولت أمس المقاطع الصوتية، زاعمة وجود حالات مصابة بفايروس كورونا الجديد في مستوصف الحضن وأخرى في مستشفى خباش.