أصدر وزير الشؤون الإسلامية قرارا بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.

وجاء ضمن القرارات والإجراءات الاحترازية التي أصدرها الوزير للوقاية من فايروس كورونا الجديد، خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتاليين، فيما تتولى الوكالات والإدارات والأمانات والفروع بالوزارة ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل، كما وجه الوزير بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضورا وانصرافا.