أجلت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية، جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى الوطن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، أنه حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في باكستان الراغبين بالعودة إلى المملكة، تواصلت السفارة معهم للترتيب والتنسيق، وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم بمطار إسلام آباد الدولي لتسهيل إجراءات مغادرتهم.

وقدم السفير المالكي، الشكر للخطوط الجوية السعودية على تعاونها مع السفارة خلال عملية إجلاء المواطنين.