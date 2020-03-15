كشف لـ«عكاظ» المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف عبدالهادي الربيعي، خلو المحافظة من أية حالات مؤكدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكد الربيعي أن ما تم تداوله من صور ومقاطع حول وجود حالة مصابة بفايروس كورونا لبائعة في أحد المراكز التجارية غير صحيح، وتعود لعملية تعقيم بالمركز، وذلك في إطار الإجراء الاحترازي الذي قامت به إحدى الشركات التابعة للمركز، مضيفا: «نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية».

وفي سياق متصل، دشنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم الذي تستخدمه الصحة لإدارة الأزمات الصحية وأحداث الطوارئ الكبرى الذي يرتبط بمركز القيادة والتحكم الرئيسي بالوزارة.

ويضم المركز أحدث تقنيات الربط والاتصال المرئي وأجهزة المتابعة والمراقبة ويرتبط به 15 مستشفى تتبع لصحة الطائف و121 مركزاً للرعاية الصحية و12 مركزاً متخصصاً.

ويعمل المركز على إدارة أحداث الأزمة الصحية الحالية لفايروس كورونا بالمحافظة والمحافظات التابعة لها من خلال فريق عمل على مدار الساعة لإدارة نحو 14 ألف موظف وموظفة في مختلف المجالات الصحية والطبية هم مجموع منسوبي صحة الطائف.