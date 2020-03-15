تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا ولضرورة استمرارية الأعمال، تعمل الهيئة العامة للموانئ على تجهيز مواردها مسبقاً وتنظيم أعمالها في حال تم التوجيه من قبل الجهات المختصة بالعمل عن بعد.

وكشفت الهيئة العامة للموانئ لـ عكاظ أنه وفي سبيل هذا التوجه فإنها تعمل على حصر الموظفين الذين يقومون بالأعمال الأساسية ويتطلب حضورهم لمقر العمل والآخرين الذين بإمكانهم أداء أعمالهم عن بعد، بحيث لا تتأثر أعمال الهيئة، ولضمان استمرار العمل بكفاءة في جميع الظروف.

هذا وتواصل الهيئة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد 19-(COVID) في موانئ المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومن ذلك عمليات التطهير والتعقيم في صالات الركاب والمرافق العامة بالموانئ، وتقديم كافة المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بالإضافة إلى إقامة عدة ورش عمل توعوية للعاملين بها ولوحات إرشادية للقادمين إليها، بهدف توفير بيئة صحية متكاملة.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أعدت خطة متكاملة لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا المستجد، تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ومنع دخوله وانتشاره إلى المملكة.