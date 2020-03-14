فعّلت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الباحة برنامج التعليم عن بُعد بجميع مساراته لخدمة ما يقارب 20 ألف طالب وطالبة، لضمان سير العملية التعليمية بالجامعة، إثر تعليق الدراسة المؤقت للوقاية من فايروس كورونا.

وأكد مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين، أنه تم إعداد وتنفيذ خطة تكاملية ضمن إطار الضوابط والإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأوضح الحسين أن الخطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى تكليف فريق فني لاستقبال الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.

من جهتها، خصصت إدارة تعليم الباحة‏ أرقام تواصل مباشر لتقديم الدعم التعليمي والصحي والنفسي والتقني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وأطلق تعليم الباحة بالتزامن مع تفعيل التعليم عن بُعد حملة التوعية والإرشاد وقت الأزمات (إشراق)، التي تهدف إلى تبصير المجتمع المحلي بمجال إرشاد الأزمات ومفهوم الأزمة ومراحلها وآثارها، وتنمية مهارات منسوبي المدرسة في التعامل مع الطلاب المتعرضين للأزمات لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل معها.

كما تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة المرشدين للإسهام في الوقاية والتدخل السريع والعلاج في وقت الأزمات، وتوعية الأسرة بواجباتها وطرق التعامل الصحيحة لدعم الطلاب.