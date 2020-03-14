وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز إدارة الشؤون الصحية في المنطقة بتلافي النقص في المستلزمات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والمراجعين من آثار وتداعيات فايروس كورونا، وشدد الأمير حسام على تفعيل التوعية من خلال منصات التواصل والمراكز الصحية والمستشفيات. وأكد الناطق الإعلامي لصحة الباحة ماجد الشطي لـ «عكاظ» توفر الكمامات والمعقمات في جميع المستشفيات والمراكز، مشيراً إلى أن إدارة الالتزام ترصد الصيدليات وتتابع توفر اللوازم الوقائية وتراقب أسعارها وتحد من أي تجاوزات أو احتكارات لرفع أسعارها.