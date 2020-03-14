كشفت جامعة الطائف عن تحويل 12686 شعبة دراسية إلى نظام الفصول الافتراضية، بعد تفعيلها الخطة الأكاديمية العاجلة للتحول إلى منصات التعلم الرقمي والفصول الافتراضية.

وأكد وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن الجامعة حرصت منذ سنوات على تفعيل كافة محاور التعليم الإلكتروني بنطاقات متعددة، سواء من خلال منصات إدارة التعلم الإلكتروني، أو منصات التعليم المفتوح المنتشرة حالياً على منصات التعلم الرقمي.

وأوضح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير، أن الخطة الأكاديمية العاجلة شملت محاور عدة، أبرزها تحويل جميع المقررات إلى فصول افتراضية، وتحويل الاختبارات إلى تقويم مستمر مبني على المهمات الحقيقية والفحوصات الإلكترونية السريعة.

ونوه الدكتور الأسمري إلى أن التعليمات كانت واضحة باستمرارية الدراسة عبر الفصول الافتراضية، مبيناً أن المؤشرات سجلت حضوراً عالياً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ما أكد جاهزية جامعة الطائف في هذا المجال.

من جانبه، أشار عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري، إلى تحويل جميع الشعب الدراسية التي تدرس حضورياً إلى نظام الفصول الافتراضية، وشمل ذلك 12686 شعبة دراسية تدرس للطلاب والطالبات في فرع الجامعة الرئيس بالحوية، وفروعها في محافظات تربة ورنية والخرمة.

وبيّن عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أن العمادة تقدم الدعم الفني لجميع الشعب الدراسية الافتراضية، مشيراً التفاعل الكبير والتزامن بين هذه الشعب بما يصل إلى 371 محاضرة متزامنة.