أكدت وزارة الصحة أن عدد حالات فايروس كورونا في السعودية بلغ 86 إصابة، شفيت حالة واحدة منها، وتوجد أخرى في العناية المركزة وهي في اتجاه التحسن والتعافي، وباقي الحالات في وضع مطمئن.وذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد عبدالعالي في مؤتمر صحفي، اليوم (السبت)، أن متوسط أعمار الحالات هو 49 عاما، كاشفا عن وجود طفلين من بين المصابين.وقال المتحدث إنه من المتوقع صدور إجراءات جديدة لمواجهة أي مخاطر تتصل بالفايروس، مؤكدا أن إجراءات منع السفر وإلغاء العمرة وغيرها ساهمت في تقليل الإصابات في السعودية.وأشار إلى أن الدول التي اتخذت إجراءات متأخرة شهدت انتشارا سريعا للفايروس. منوهاً إلى أن الوضع في السعودية أفضل بكثير من إيطاليا بفضل القرارات الوقائية المبكرة.وشدد على أن التزام المواطنين بالتعليمات ضروري للغاية للوقاية من كورونا، موضحا أن حماية المجتمع من الفيروس مسؤولية مشتركة.وطالبت وزارة الصحة بضرورة تقليص التحركات مع ملازمة المنازل وتجنب المجتمعات، مع التزام القادمين من السفر بالحجر الصحي المنزلي.