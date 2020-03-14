حث وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.وأكد الوزراء أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.واستعرض الوزراء، بحضور الأمين العام للمجلس، اليوم (السبت)، عبر الاتصال المرئي، آخر التطورات والمستجدات لفايروس كورونا 19-COVID ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفايروس في دول المجلس.وتم خلال الاجتماع نبذة عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفايروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.وثمن الوزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفايروس، كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية في هذه الظروف.كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، إضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.وقد ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على مكافحة المرض والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن - بحول الله - سلامة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.