حققت الأحوال المدنية أرقاماً مميزة على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة بتجاوزها 10 ملايين عملية خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1441.

وكشفت الأحوال المدنية عدد عملياتها المنجزة بإجمالي بلغ (10.493.468) عملية في جميع خدماتها المقدمة للمستفيدين، حيث تم إصدار (1.463.681) بطاقة هوية وطنية (للرجال والنساء)، و(490.388) سجلاً للأسرة.

وفي إطار خطة ترميم ومعالجة الوثائق فقد تم افتتاح (4) معامل للترميم والمعالجة خلال النصف الأول من العام الحالي في كل من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، وتبوك، وجازان، وذلك ضمن خطة معتمدة لإنشاء (9) معامل في مختلف مناطق المملكة، لمعالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها للعوامل المناخية والطبيعية المختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد قامت الوحدات المتنقلة بأكثر من (1500) زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة وللجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الجهات التعليمية.

وتضمن إحصاء الأحوال المدنية خلال النصف الأول لهذا العام الانتهاء من جميع أعمال أرشفة أساسات المواطنات في جميع المكاتب النسائية وذلك بأرشفة أكثر من (63) مليون وثيقة.

وفي ما يتعلق بالخدمات الجديدة، فقد أضافت الأحوال المدنية خلال النصف الأول خمس خدمات جديدة هي (تسجيل المواليد، تعديل المهن للمدنيين، تقدير المطورة، إيصال سجل الأسرة للزوج، إيصال سجل الأسرة للأمهات).