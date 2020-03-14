أعلنت وزارة الصحة أن كل مسافر قدم إلى المملكة من تاريخ 13 مارس 2020 وما بعده فإنه يجب أن يبقى في الحجر المنزلي، وسيمنح إجازة مرضية تعادل مدة حجره.

وحددت الصحة دولاً أخرى يجب على القادمين منها البقاء في الحجر المنزلي لكل من قدم منها وسيعطى القادمون منها إجازاتٍ طبيةً بتواريخَ معينةٍ حيث حددت الصحة أسماء هذه الدول والتواريخ عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر، وذلك على النحو التالي:

• 28 فبراير وما بعده للقادمين من: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، تركيا، سنغافورة، مصر، العراق، لبنان، سورية، وإيران.

• 8 مارس وما بعده للقادمين من: فرنسا، إسبانيا، إندونيسيا، سويسرا، ألمانيا.

• 11 مارس وما بعده للقادمين من: المملكة المتحدة، النمسا، الدنمارك، أمريكا، هولندا، النرويج، السويد.

وأشارت الوزارة إلى أن بإمكانهم الحصول على الإجازة عبر تطبيق «صحتي»، من خلال الرابط: http://onelink.to/yjc3nj، موضحة أنه يمكن الدخول على تطبيق «صحتي» والنقر على خيار «الإجازات المرضية»، حيث ستعرض واجهة التطبيق تفاصيل الإجازة المرضية من «مدتها، والمنشأة الصحية الذي كان الكشف فيها واسم الطبيب... إلخ»، وبعدها ينقر على أيقونة المشاركة في أسفل الصفحة واختيار التطبيق المراد المشاركة من خلاله أو خيار الطباعة واستعراض الإجازة وطباعتها.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فايروس كورونا الجديد، واستمرارا للتدابير الوقائية المطبقة حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفايروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.