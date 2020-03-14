أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة إيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة «أبشر».

وأوضحت «الأحوال المدنية» عبر مقطع فيديو نشرته من خلال حسابها في «تويتر» أنه بمجرد تسجيل عقد القران في وزارة العدل، يتم تسجيل الزواج إلكترونيا في الأحوال المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وأضافت أنه لاستلام سجل الأسرة، يتم الدخول إلى حساب «أبشر» وطلب استلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني، ويتم توصيله من خلال البريد السعودي دون زيارة مكتب الأحوال المدنية.

يذكر أن «الأحوال المدنية» وفرت خدمة طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون زيارتها، وذلك للتسهيل على المواطنين، هي: خدمة تسجيل المواليد، خدمة إيصال سجل الأسرة للزوج، خدمة إيصال سجل الأسرة للأمهات.