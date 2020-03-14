أوضحت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا للمبتعثين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه نظراً لانتشار وباء كورونا عالمياً فليس هناك بلد أأمن من الآخر، إضافة إلى احتمالية زيادة فرص الإصابة بسبب السفر وعدم صدور بيان من إدارة الهجرة حيال عودة المبتعثين بهذا الوقت.

وحرصا على سلامة المبتعثين وتماشيا مع قرارات بعض الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ وتم إغلاق مدارسها وجامعاتها وتحويل الدراسة لتكون عن بعد مؤقتا، أوصت المحلقية المبتعثين باتباع توصيات السلطات الصحية للوقاية وإكمال الدراسة عن بعد في أماكن وجودهم.

وقالت الملحقية إنها شكلت فريقا من المختصين للتعامل مع أزمة كورونا. مشيرةً إلى أنه سيتم التوقف المؤقت عن استقبال المراجعين في مبنى الملحقية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير اتصال مرئي بمركز خدمة المبتعثين للتواصل عن بعد مع الطلاب وتنفيذ ومتابعة طلباتهم.

كما سيتم قريبا توفير رابط الاتصال لجميع المبتعثين والعمل بهذه الطريقة حتى إشعار آخر.