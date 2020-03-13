شددت وزارة الصحة على جميع القادمين من 23 دولة التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ الدخول، موضحة أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق «صحتي» خلال اليومين القادمين عبر الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj وبشأن الدول المعنية بالقرار وتواريخ الدخول، فيسري القرار على القادمين من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، ومصر، والعراق، ولبنان، وسورية، وإيران، بتاريخ 28 فبراير 2020 وما بعده.

كما يسري بحق القادمين من فرنسا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وسويسرا، وألمانيا بتاريخ 8 مارس 2020 وما بعده.

وبشأن القادمين من المملكة المتحدة، والنمسا، والدنمارك، وأمريكا، وهولندا، والنرويج، والسويد، فيسري القرار بحقهم من تاريخ 11 مارس 2020 وما بعده.