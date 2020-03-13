استكمل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، والوفد المرافق، زيارة منطقة الحدود الشمالية، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد لعدد من الجهات الحكومية في المنطقة للوقوف على الخدمات المقدمة.

وقام الوفد بزيارة تفقدية لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، واطلع على الاستعدادات لمكافحة فايروس كورونا والاحتياطات اللازمة لمواجهته.

من جهة أخرى، افتتح الخيال ورشة العمل التي نظمها فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية عن موضوع العنف الأسري، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي للعنف الأسري.

وأشار نائب رئيس هيئة حقوق، إلى أن صدور العديد من الأطر النظامية والمؤسسية ذات الصلة أسهم في التقليل من هذه الظاهرة، حيث نصت الأنظمة على عقوبات رادعة، مستهدفةً حماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف والإيذاء.